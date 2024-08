Choque entre auto y moto en Belgrano y Mitre

5 agosto, 2024 0

En la mañana de este lunes, aproximadamente a las 9:30, se produjo un siniestro vial entre un auto y una moto en Tres Arroyos.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron un Fiat Punto y una Motomel Blitz 110 cc en la intersección de Av. Belgrano y calle Mitre.

Si bien se hizo presente una ambulancia del SAME, no fue necesaria su intervención. En ese sentido, el conductor del rodado menor manifestó no necesitar intervención.

En el lugar trabajó personal de Tránsito municipal y Policía.

