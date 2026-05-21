Choque entre camioneta y moto en la esquina de Moreno y Pellegrini

21 mayo, 2026 0

Una Toyota Hilux y una motocicleta Honda XR 250 Tornado se vieron involucradas en un siniestro vial este jueves por la mañana, cerca de las 9:30.

El hecho ocurrió cuando el rodado menor, que bajaba por la avenida Moreno, colisionó con la camioneta en el momento en que esta cruzaba por la calle Pellegrini. Afortunadamente, el impacto solo provocó roturas y daños materiales en ambos vehículos, sin que se registraran heridos.

En el sitio del accidente trabajó personal policial junto a inspectores de tránsito para ordenar la circulación.

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