Choque entre moto y bicicleta en Guemes e Hipólito Irigoyen

9 octubre, 2025 1.230

Pasado el mediodía de este jueves, se produjo un accidente donde una moto Honda 110 y una bicicleta se vieron involucrados en Guemes e Hipólito Irigoyen. Según lo investigado, las causas del choque aún se están terminando de esclarecer.

Las consecuencias dejaron al ciclista durante un tiempo inconsciente con heridas graves. Por su parte, la persona que iba abordo de la moto, tuvo heridas leves pero con un golpe en su cabeza.

Intervino personal policial y de tránsito municipal.

