Choque fatal en cercanías a Pinamar

23 marzo, 2026 766

Un trágico siniestro vial ocurrido durante la madrugada del domingo dejó como saldo la muerte de un joven de 24 años y un bebé un año en la Ruta Provincial 74, tramo que une las localidades de Pinamar y General Madariaga.

El hecho se registró a la altura del kilómetro 18, donde por causas que aún son materia de investigación, el conductor de una camioneta Toyota Hilux perdió el control del vehículo, despistó y terminó contra un árbol a pocos metros de la banquina.

Como consecuencia del fuerte choque, el joven que manejaba falleció en el acto debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

En tanto, un bebé de un año que también viajaba en el vehículo fue trasladado de urgencia mientras el personal de salud le practicaba maniobras de reanimación, pero pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento poco después.

Una mujer de 31 años que se encontraba en la camioneta resultó herida y permanece internada bajo observación médica en un centro de salud de la zona.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y servicios de emergencia, quienes llevaron adelante las tareas de asistencia y peritaje para determinar las circunstancias del trágico episodio.

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