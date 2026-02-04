Choque fatal en Ruta 60: un adolescente muerto y una nena grave

En cercanías de Carhué, en la Ruta 60 kilómetro 569, se produjo un siniestro vial en el que falleció un adolescente de 12 años, en tanto una nena de 2 fue derivada al Hospital Penna en Bahía Blanca, con pronóstico reservado.

El choque fue entre un Peugeot 308 conducido por la madre del menor, quien viajaba junto a su familia, ya que integraban el pasaje su pareja y un joven de 19 años, y la nena derivada al Penna, y un camión Mercedes Benz con remolque, que circulaba desde Buenos Aires hacia la provincia de Río Negro, en tanto el 308 lo hacía desde Bariloche con destino al conurbano bonarense.

Hubo presencia policial de la Comisaría y la Científica de Carhué, Bomberos de ese distrito y Policía de Guaminí, ya que el sector de la ruta une ambas localidades, quienes socorrieron a las víctimas y realizaron tareas tendientes a esclarecer el suceso.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo y lesiones culposas”, con intervención de la UFI Nº 3 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen.

Fuente: labrujula24.com y Diario de Rivera

