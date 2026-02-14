Choque y vuelco con menores heridos en Ruta 51

Cuatro personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de edad, fue el resultado de un siniestro vial- choque y vuelco- en el km. 670 de la Ruta 51, paraje Don Alfredo.

De acuerdo con los primeros datos, un Renault Logan circulaba en sentido Coronel Pringles–Bahía Blanca cuando, por causas que se investigan impactó contra el lateral de un camión y terminó volcando sobre la banquina.

Hubo un amplio operativo de emergencia en la zona: Trabajaron bomberos y asistencia sanitaria que en ambulancias trasladaron a los adultos y menores al Hospital Penna en Bahía Blanca, donde quedaron bajo evaluación médica.

