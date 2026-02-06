Utilitario chocó con un remis y desparramó su carga

6 febrero, 2026 711

En la media mañana de este viernes, se registró un fuerte accidente de tránsito en la intersección de las calles Domingo Vázquez y Mazzini. A pesar de la espectacularidad del siniestro, que terminó con un vehículo volcado, no se informaron heridos de gravedad.

Los detalles del hecho

El incidente ocurrió cuando un Fiat Uno afectado al servicio de remis, que circulaba por la calle Mazzini, colisionó con un utilitario Fiat que se desplazaba por Domingo Vázquez.

Tras el impacto, el utilitario perdió la estabilidad, realizó un giro y terminó volcado de costado sobre la cinta asfáltica.

Asistencia y peritajes

Una ambulancia del servicio de salud se hizo presente en el lugar para asistir al conductor del remis, quien presentaba un golpe leve. Tras ser evaluado, se determinó que no era necesario su traslado al Hospital Pirovano. Además, el joven que manejaba el utilitario resultó completamente ileso.

En el lugar trabajaron personal de la Policía, agentes de Tránsito y salud.

Volver