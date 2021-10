Ciber robo del depósito Procrear: Perla Merlo le entregó carta a Kicillof

22 octubre, 2021 Leido: 438

Perla Merlo fue víctima del robo 1.500.000 pesos, suma adjudicada con el PROCREAR en su cuenta bancaria abierta en el Banco Hipotecario, recordamos que sólo le dejaron 200 pesos.

Para saber en qué situación se encuentra la causa, fue que Perla Merlo, en diálogo con nuestra emisora contó que “todavía estamos a la espera de alguna respuesta, nos fuimos a asesorar con una abogada especialista en delitos informáticos, pero no nos dijo nada distinto a lo que habíamos hablado con el Doctor Moya. Quisimos comunicarnos con el Banco Hipotecario, pero cuando ponemos el número de documento nos dicen que tenemos que ir personalmente. Decidimos enviar una carta documento para que el banco se expida lo antes posible”.

Todavía no han pagado ninguna cuota de lo que hubiera correspondido de no haber sido estafados, “estamos analizando poner una cautelar, para que nosotros por ahora no tengamos que pagar el crédito. También, nos encontramos reuniendo todas las pruebas posibles, como ser el caso de la empresa de telefonía celular, que nos enviará algunos datos que serán importantes en la causa”, dijo Merlo.

Desesperados por lo que se encuentran atravesando, la pareja de Lucas y Perla decidieron escribirle a Kicillof, “aprovechamos la presencia del Gobernador Kicillof en el polideportivo para acercarle una nota donde le contamos todo lo que nos sucedió, pero además decirle quiénes somos, lo que nos cuesta todo y cómo nos perjudica esta situación”.

Esperando respuestas, es que la pareja nuevamente sacó un turno en el banco Hipotecario “para ver si avanzaron en algo con nuestra denuncia”.

Volver