Ciberdelito: Hackearon y eliminaron la página del Grupo Libélulas

16 febrero, 2026 0

Susana Meijide, representante del grupo Libélulas, habló con LU 24 para denunciar el hackeo de la página que tenía la entidad en sus redes sociales y advertir sobre posibles delitos.

“Este año el grupo cumpliría 13 años, y siempre hemos realizado ferias y comprado alimentos y justamente iba a actualizar la página con la feria que haremos prontamente y tuvimos avisos de que no podían encontrarla; desapareció, perdimos material de varios años, y la verdad es algo que nos afecta, porque el hacker o la persona que la denunció o la eliminó nos perjudica”, comentó.

“No entendemos el fin de lo sucedido porque era nuestro medio de comunicación, teníamos muchísimos seguidores, la gente se comunicaba mucho por la página, donde nos pedían pañales o ropa, y sentimos realmente la pérdida de todo el material, había recuerdos de los festivales y el trabajo con otras instituciones”, sostuvo.

“Seguramente tendremos que crear otra página, pero queremos advertir ahora que lo único que tenemos programado es una feria en Betolaza 137 a partir de las 9:00 a 12:30 el día 28 de este mes, será una feria de ropa, para poder comprar alimentos”, finalizó.

Volver