Ciclista atropellada en Chacabuco y Libertad, al Hospital

18 marzo, 2026 0

Este miércoles alrededor de las 11:00 se registró un incidente vial en la esquina de Chacabuco y Avenida Libertad, entre una Toyota Hilux y una bicicleta.

De acuerdo a testimonios logrados en el lugar, al intentar ingresar a la dársena el conductor de la Hilux no advirtió la presencia del rodado menor, a bordo del cual iba una joven que resultó con golpes y debió ser trasladada para su atención al Hospital Pirovano en una ambulancia.

Intervino personal policial y de tránsito municipal, además de la asistencia sanitaria.

Volver