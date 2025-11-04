Ciclista trasladada al Pirovano luego de accidente de tránsito

Una mujer fue trasladada al Centro Municipal de salud para su atención luego de protagonizar un accidente de tránsito.

Por razones que se tratan de establecer, esta tarde, en la esquina de la Avenida Caseros y Reconquista se produjo el siniestro y los vehículos involucrados fueron un automóvil y una bicicleta en la que se trasladaba la mujer, la cual argumentó un fuerte golpe en la cabeza, razón por la cual se requirió el inmediato auxilio del servicio de emergencias del Hospital Pirovano.

Trabajó en el lugar personal de la Dirección de tránsito municipal, Policía y Salud.

