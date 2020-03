Cinco detenidos por violar la cuarentena en Dorrego

21 marzo, 2020 Leido: 288

Cinco personas fueron detenidas en Coronel Dorrego por efectivos policiales en el marco de los operativos de control realizados para que la gente cumpla con la cuarentena total obligatoria, impulsada por decreto del presidente Alberto Fernández.



El primer caso se comprobó en la intersección de las calles Maciel y Aranda de esa ciudad, al advertir caminando a un hombre identificado como Leandro Martin Fortunato (33), quien no pudo justificar su presencia en la vía pública, procediéndose a su inmediata aprehensión.

El segundo caso se registró en la vecina localidad de Oriente cuando el personal pudo advertir circulando en bicicleta a un hombre identificado como Axel Gustavo Gutiérrez (20) en calles Sarmiento y Gral. San Martin, sin poder justificar su presencia en la vía pública, procediéndose a su inmediata aprehensión.

El tercer caso se produjo en la intersección de las calles El Gaucho y Urdampilleta de esa ciudad, donde se procedió a la aprehensión del ciudadano Francisco Samuel Rossi (18) quien caminaba por el lugar sin poder justificar su circulación.

El cuarto caso se produjo en Ruta Provincial 72 y Circunvalación donde personal policial interceptó dos motociclistas identificados como Lisandro Omar Plattner Pastem (20) y Maximiliano Montero Beltrán (18) quienes al no poder justificar su circulación por el lugar, se procedió a su aprehensión y al secuestro de los dos motovehículos.

Interviene el Juzgado Federal 1, Secretaria 2 del Dpto. Judicial de Bahía Blanca a cargo del Dr. Ivo Krasnopol quien resolverá su situación procesal.

Se solicita a la población acatar el aislamiento obligatorio ordenado por el Presidente, no solo para evitar sanciones, sino principalmente evitar la propagación del virus COVID-19, el cual se lograría evitando la circulación de personas. Responsabilidad y seriedad ante esta pandemia, la colaboración del personal es necesaria para poder salir adelante.

Volver