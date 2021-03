Cipulli destacó “la excepcional actuación de la Patrulla Rural” tras encontrar a quien dañó su alambrado

El productor agropecuario Oscar Cipulli destacó “la excepcional atención y actuación de la Patrulla Rural” que halló al propietario de la camioneta que el último lunes por la mañana se despistó y provocó daños en su alambrado.

En diálogo con LU 24, contó que el lunes “hice la denuncia aquí y a las dos horas me llaman de la Patrulla de Gonzales Chaves -que por jurisdicción le corresponde intervenir- diciéndome que se iban a ocupar, que ya habían estado en el lugar sacando fotos, juntado restos y estaban por revisar las cámaras”.

Continuó el relato manifestando que “el martes a la mañana me llama el oficial Natalio Esteban diciéndome que habían registrado el paso de la camioneta, a su vez también actuó la oficial Miño, de la Patrulla Rural, diciéndome que estaba disposición e iban a tratar por todos los medios de ubicarlo. Anoche, a las 22 horas, me vuelve a llamar Esteban que habían encontrado al señor y me proporcionó todos los datos de él. Esta mañana hablé con el propietario del vehículo”, confirmó.

“Me interesaba destacar enormemente el funcionamiento de lo que fue la Patrulla Rural, muchas veces por ahí sin conocer las normas y estructuras se critican cosas, la verdad fue excepcional la atención de toda esta gente”, subrayó.

“Aproximadamente liquidó 100 metros de alambrado. Los palos, que son de quebracho, algunos están quebrados en tres partes. Estuvimos sintonizado el tema del seguro, quedó que nos vamos a encontrar en Tres Arroyos, más o menos lo tengo solucionado”, agregó.

Además, agradeció al personal policial de Tres Arroyos y a la oficial Claudia Tisera que lo atendió.

El lunes, entre las 8 y 8.15 hs, en el km. 464 y 1/2 de la Ruta Nacional 3, en cercanías de la estancia El Mirador, entre Tres Arroyos y Adolfo Gonzales Chaves, una camioneta se despistó en la curva del lugar embistiendo el alambrado, del cual arrasó alrededor de 100 metros de alambre, varillas y postes.

