Circulaba en una moto con pedido de secuestro: quedó detenido

14 abril, 2026 0

Este martes, personal de Tránsito, en una de las recorridas preventivas que realiza diariamente, aprehendió a un hombre y secuestró la moto en que circulaba.

Desde la Secretaría de Seguridad de Tres Arroyos, informaron que, al solicitar la documentación correspondiente, y con la colaboración de un móvil policial para verificar dominio, chasis y motor, se constató que el rodado presentaba pedido de secuestro vigente, proveniente de la ciudad de Adolfo Gonzales Chaves.

Ante esta situación, se procedió a la detener al conductor, quedando a disposición de la Justicia.

Desde la Secretaría de Seguridad destacaron “la importancia del trabajo articulado entre las áreas municipales y las fuerzas policiales, reforzando las tareas de prevención y control para brindar mayor seguridad a todos los vecinos”.

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