Citación del Juzgado de Garantías

25 septiembre, 2025 0

Por disposición de la doctora Fabiana Elena Brandolín, Jueza Subrogante del Juzgado de Garantías de la ciudad de Tres Arroyos, Departamento Judicial Bahía Blanca, Secretaría única, en la Investigación Penal Preparatoria, caratulada “Montini, Sergio Daniel s/ Lesiones culposas agravadas – Art. 94. Víctimas: Cabrera, Gabriel. Goicochea, Agustín”, se solicita la citación y emplazamiento judicial, para que el imputado Sergio Daniel Montini, se presente ante la sede de este Juzgado de Garantías, en el término de cinco días, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenarse su captura.

