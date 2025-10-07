Citación Judicial

Por disposición del Dr. Gabriel Giuliani, Juez Subrogante del Juzgado Correccional de la ciudad de Tres Arroyos, en el marco de la causa caratulada: “Minetti Mirta Gabriela s/estafa (artículo 172 del Código Penal), que instruyera la Unidad Fiscal de Juicio e Instrucción N° 17y como paso previo a resolver en torno a la situación de Mirta Gabriela Minetti, sobrenombre o alias “Poli”, argentina, de conformidad con lo normado por los arts. 129, 303, 304 y concordantes del Código Procesal Penal, cítesela por edictos para que en el término de 5 días comparezca a estar a derecho por ante este Juzgado en lo Correccional, sito en calle 25 de mayo N° 162 bajo apercibimiento de ser declarada rebelde y ordenarse su detención.

