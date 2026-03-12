Citación Judicial

12 marzo, 2026

Por disposición del Dr. Gabriel Giuliani, Juez Subrogante del Juzgado Correccional de la ciudad de Tres Arroyos, el marco de la causa caratulada: “Binetti Federico sobre Atentado a la Autoridad agravado por poner manos en la Autoridad”, Artículo 238 inciso 4 del Código Penal, y como paso previo a resolver en torno a la situación de Federico Binetti, de acuerdo a lo normado por los artículos 129, 303, 304 y concordantes del Código Procesal Penal, cíteselo por edictos para que en el término de cinco días comparezca a estar a derecho por ante este Juzgado en lo Correccional, sito en calle 25 de Mayo 162 de la ciudad de Tres Arroyos, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenarse su detención.

