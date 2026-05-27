Citación Judicial

27 mayo, 2026 545

Por disposición del Dr. Gabriel Giuliani, Juez Subrogante del Juzgado Correccional de la ciudad de Tres Arroyos, en el marco de la causa caratulada: “Spizuoco Héctor Gabriel sobre daño agravado por cometerse contra bienes de uso público,” previstos en el artículo 184 inciso 5 del Código Penal, que instruyera la UFIJ 16, y como paso previo para resolver su situación, cíteselo por edictos para que en el plazo de cinco días comparezca a estar a derecho, en la sede de este Juzgado, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenarse su detención.

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