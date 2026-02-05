Citación Judicial del Tribunal Criminal

Por disposición de la doctora Agustina Cedeira, Jueza del Tribunal Criminal de Tres Arroyos, Secretaría única, se cita al ciudadano Jorge Matias Haag, en el marco de la causa “Haag, Jorge Matías sobre robo calificado en grado de tentativa”, en el término de cinco (5) días comparezca a estar a derecho por ante ese tribunal, – sito en calle 25 de Mayo162, Primer Piso, de Tres Arroyos -, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y revocársele-eventualmente-la suspensión de juicio a prueba oportunamente organizada.

