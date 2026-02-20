Claromecó: Allanaron tres viviendas, por el robo ocurrido en Dunamar

20 febrero, 2026 0

Luego de un trabajo investigativo en conjunto las fuerzas policiales allanaron tres propiedades en Dunamar donde encontraron a los responsables por robar un domicilio de dicha ciudad.

Los allanamientos se llevaron a cabo en tres viviendas ubicadas en calle 30 entre 35 y 37, calle 28 entre 37 y 39, y calle 19 entre 30 y 32 de Claromecó, donde encontraron las pruebas necesarias y detuvieron a los culpables del hecho delictivo.

Este miércoles una joven se acercó a la Estación de Policía de Seguridad Comunal Tres Arroyos segunda de Claromecó, para denunciar el robo en su casa, según relato fue sorprendida por tres personas quienes le sustrajeron sus ahorros una gran suma de dólares y pesos argentinos.

El personal policial de la villa balnearia conjuntamente con el personal de la Subdelegación de Investigaciones de Tres Arroyos comenzaron a investigar con un relevamiento de la zona, testimonios de vecinos y análisis de cámaras del Centro de Monitoreo Municipal como también privadas, de esta manera, colectaron los elementos necesarios para saber el paradero de los autores.

Los responsables quedaron a disposición entregados a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio nro. 4 del Fueron de Responsabilidad Penal Juvenil.

