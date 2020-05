Claromecó: Denuncia que policías que allanaron su casa con resultado negativo, causaron daños y no usaron barbijos

10 mayo, 2020 Leido: 690

Natalia Pérez, residente en Claromecó, planteó a la radio un reclamo en torno al accionar de efectivos policiales de la localidad que llevaron adelante un allanamiento en su vivienda de calle 33 entre 42 y 44, por orden del fiscal Gabriel Lopazzo. La mujer denunció que si bien el registro resultó negativo, los uniformados causaron daños en sus pertenencias y además no habrían cumplido, en plena pandemia por coronavirus, con las medidas sanitarias.



“Estaba haciendo empanadas que preparo para vender, cuando llegaron 3 policías, y quedaron otros 7 afuera. Traían un papel con una orden de allanamiento buscando dos garrafas, un LCD, un colchón y una sábana. Me dieron vuelta todo, me rompieron el placard del nene. Nos rebuscamos vendiendo tortas fritas, mi marido trabaja en el campo, la gente sabe quiénes somos. Por supuesto que el resultado fue negativo. Pero no usaron barbijos, guantes, nada, en plena pandemia”, denunció la mujer.

