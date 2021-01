Claromecó: el comisario mayor Larroca asumió como coordinador del operativo “De sol a sol”

11 enero, 2021 Leido: 21

El comisario mayor Marcelo Larroca fue designado para cumplir tareas de coordinación en Claromecó durante la temporada estival en el marco del operativo “De sol a sol”. Hoy, en su presentación, estuvo acompañado por el director del Organismo Descentralizado, Julián Lamberti, y el responsable de Inspección General, Jorge Satini.

“La idea es coordinar todas las fuerzas operativas que se asignaron como refuerzo a Claromecó para generar una idea de seguridad y controlar lo que tiene que ver con la salud pública, evitar confrontaciones y tratar de hacer entender a la ciudadanía el mantenimiento de los preceptos y los protocolos que están dispuestos y que, quizás, lo que se hace puede afectar a los otros”, dijo en diálogo con LU 24.

Sobre las restricciones nocturnas, explicó que “la idea no es confrontar. Si no hay una razón para que una persona esté en la calle y, obviamente, no creo que esté sola, y hay cinco o seis y no justifican el hecho de permanecer en la calle o están bebiendo alcohol o divirtiéndose, la idea sería disuadirlos. Si la disuasión no funciona aplicaremos la ley en su máximo rigor”.

En cuanto a la implementación del operativo “De sol a sol”, expresó que “se hizo un refuerzo de entre 30 y 40 efectivos en toda la localidad y los balnearios aledaños, también se aportaron móviles y yo vine con uno más para las recorridas”.

Larroca explicó que el titular de la dependencia está aislado por ser contacto estrecho de un caso positivo a Covid-19. En este sentido, señaló que “el oficial principal Godoy fue designado como un elemento de jerarquía para estar en la Comisaría”.

El Comisario Mayor permanecerá en Claromecó hasta que “la localidad vuelva a su ritmo normal fuera de temporada, puede ser febrero o marzo. La idea de la Jefatura y del Ministerio es que esté acá para sumar al trabajo cotidiano, no solo relacionado con el turismo y la situación de la pandemia sino también con la actividad de la Comisaría”.

