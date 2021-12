Claromecó, estafas de alquileres: “Hay gente que alquiló mi casa y fue robada”

28 diciembre, 2021

Marianela Coronel, vecina de Claromecó, contó a LU24 que estafadores utilizan información y fotos de su domicilio para engañar a los turistas. “Yo alquilo mi casa, la misma esta con una publicación en los grupos de Facebook. Una persona llamada Virginia Suárez, como figura en dicha red social, copió mi publicación con su número de teléfono y las fotos”, dijo.



“Comencé a escribirle a esta chica porque me parecía muy raro, en los grupos nos conocemos todos. Empecé a seguirla y al instante borró las fotos. Las estafas comenzaron, a una chica que alquiló para el 31 de diciembre lo perdió todo, hizo el depósito de la seña y demás. Yo no quiero que alguien venga a mi casa pensando que la ha alquilado cuando no”, lamentó.

“Hay un tal Lucas Leiva que hizo todo el trabajo de averiguar mis datos y demás, se presentó como un posible inquilino pero me pareció muy raro por los datos que me pedía. Hubo gente que alquiló mi casa y fueron estafadas, así también hicieron reservas”, destacó.

“La gente está desesperada, no pueden creer que esté pasando esto. Ellos depositan y viajan y se encuentran con esto”, finalizó.

