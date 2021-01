Claromecó: finalizan los rastrillajes en el arroyo sin novedades

8 enero, 2021

El jefe de Bomberos de Claromecó, Roberto Bancur, brindó detalles del operativo de búsqueda del joven que ingresó al arroyo y desapareció.

Dijo que se realizaron cuatro rastrillajes en el sector de Puerto Mosquito hasta la desembocadura con resultado negativo: “Los rastrillajes se hicieron a pie con personal de bomberos por las dos riberas y con personal de la brigada de buceo rescate por el agua, también sobre las dos riberas. Fue desde Puerto Mosquito hasta la desembocadura ida y vuelta las cuatro veces”.



En cuanto al hombre de 35 años, identificado como Luis Barrero alias “El ganga”, se sabe que “apareció en un video que lo registran las cámaras de seguridad de Puerto Mosquito, que se arrima en un sector de ramas y después ya se pierde. La señal de la cámara no lo capta y aparentemente no sale, no se registra que salga. Entonces en ese sector se hizo un rastrillaje que es muy profundo, no podemos hacer un buceo de fondo del arroyo porque hay muchísima correntada”.

Trabajan en el lugar una patrulla de bombero, tanto de policía como de inspección general. Se lo buscó también por la localidad teniendo en cuanta que pudo salir del arroyo por sus propios medios: “Los lugares en los que él frecuenta no se lo encuentra, por lo que continuamos con la búsqueda tanto en la localidad como en el arroyo”, indicó Bancur.

Mañana retomaran las tareas y estarán a la espera de órdenes de la policía, quienes se están comunicando con sus brigadas de buceo para sumarse al rastrillaje.

“Es una lástima porque es una persona conocida de Claromecó, esperemos que haya salido del agua y que este en algún lugar de la localidad, tenemos esta esperanza. Pero las señales dan de que por el momento no hay rastros de él y estamos suponiendo que ha quedado acá en el arroyo”, finalizó.

