Claromecó: Implementan operativos de seguridad preventivos por la llegada de la Primavera
Desde el Ente Descentralizado de Claromecó en conjunto con la Secretaría de Seguridad, se están llevando a cabo operativos de control vehicular preventivo y control de alcoholemia, con el objetivo de garantizar la tranquilidad y el bienestar de los vecinos y visitantes en esta semana que será de gran flujo personas en la zona balnearia del distrito.
Participan en los operativos la policía comunal, caballería, policía local, personal de patrullas urbanas y personal del área de seguridad de Claromecó.
Se recuerda a toda la comunidad la importancia de respetar las normas de tránsito y colaborar con las autoridades en estos esfuerzos conjuntos para mantener un ambiente seguro y ordenado.