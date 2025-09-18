Claromecó: Implementan operativos de seguridad preventivos por la llegada de la Primavera

18 septiembre, 2025 19

Desde el Ente Descentralizado de Claromecó en conjunto con la Secretaría de Seguridad, se están llevando a cabo operativos de control vehicular preventivo y control de alcoholemia, con el objetivo de garantizar la tranquilidad y el bienestar de los vecinos y visitantes en esta semana que será de gran flujo personas en la zona balnearia del distrito.

Participan en los operativos la policía comunal, caballería, policía local, personal de patrullas urbanas y personal del área de seguridad de Claromecó.

Se recuerda a toda la comunidad la importancia de respetar las normas de tránsito y colaborar con las autoridades en estos esfuerzos conjuntos para mantener un ambiente seguro y ordenado.

