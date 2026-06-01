Claromecó: Secuestro de moto en un control vehicular

1 junio, 2026 90

Desde el Área de Tránsito, perteneciente al Ente Descentralizado de Claromecó, se informa que, en el marco de los controles vehiculares habituales realizados en la localidad, la Policía procedió a la interceptación de una motocicleta marca Honda XR de 150 cc.

El personal de tránsito, tras la verificación del vehículo, constató que la numeración se encontraba limada, por lo que se dio inmediata intervención a las autoridades policiales correspondientes, quedando la motocicleta a disposición de la Justicia.

Desde el Área de Tránsito se continúa trabajando de manera sostenida en los controles, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y prevenir hechos que atenten contra la legalidad y la seguridad de los vecinos.

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