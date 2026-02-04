Claromecó: secuestros e infracciones en controles de tránsito

Desde el Ente Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos, a través del área de Tránsito, se informa que en los últimos controles realizados en distintos puntos de la localidad se labraron las siguientes contravenciones:

6 retenciones de autos por alcoholemia positiva, 22 infracciones de tránsito y 3 secuestros de motos por falta de documentación.

La dependencia recuerda que se encuentra vigente la Ley de Alcoholemia Cero y que, para circular, es obligatorio contar con toda la documentación en regla, esto es: licencia de conducir vigente, seguro obligatorio y documentación que acredite la titularidad del vehículo.

Los controles continuarán realizándose con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y cuidar la integridad de todos los vecinos.

