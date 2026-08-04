Claromecó: Una pareja presa, secuestro de droga, dinero y automóvil

4 agosto, 2026 1.416

Una pareja quedó presa en la tarde de este martes luego que, en un control policial de prevención en el acceso a Claromecó, se dieron a la fuga, y fueron interceptados en otro punto de la localidad. En esa circunstancia se pudo establecer que transportaban droga.

Según se informó, un automóvil Chevrolet Astra se desplazaba hacia la intersección de Ruta 73 y acceso a la Villa Balnearia, lugar donde se llevaban adelante los controles vehiculares, al momento que la Policía se dispuso a pararlo para control, el conductor realizó maniobras eludiendo el procedimiento y dándose a la fuga.

Ante la situación se inició un operativo cerrojo para finalmente interceptarlo en calle 30 y avenida Costanera. Ambos ocupantes, una pareja, fueron debidamente identificados y serían oriundos de Tres Arroyos.

Con un testigo, los efectivos procedieron a requisar, advirtiendo que la mujer antes de descender del vehículo intentó ocultar algún elemento entre sus prendas, siendo finalmente clorhidrato de cocaína.

Además de la droga, fue secuestrado el automóvil, dos teléfonos celulares, una suma superior al medio millón de pesos nacionales, una Tablet, entre otros elementos.

Consecuente se procedió a la aprehensión de la pareja, quedando a disposición de la UFIJ 13 a cargo del Dr. Carlos Facundo Lemble.

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