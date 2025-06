Colectivo choca un animal frente a Dorrego

19 junio, 2025 109

Un ómnibus de la empresa Vía Bariloche chocó anoche un animal muerto en la ruta 3 en inmediaciones de Coronel Dorrego.

El vehículo circulaba en sentido norte sur y no había pasado por Tres Arroyos.

No hubo lesionados. Solo los choferes fueron revisados tras el impacto.

El animal no sobrevivió al impacto del bus. (foto El Manantial)

Volver