Comisario Ceglie: “me parece un despropósito tratar de robar la bandera de la plaza”. Habló de infiltrados (audio)

26 octubre, 2020

En una entrevista sobre el tema seguridad y los operativos nocturnos, la ocasión fue propicia para consultarle al Comisario Flavio Ceglie, titular de la Policía Comunal de Tres Arroyos, “que había pasado con la bandera de la plaza” durante la presencia de comerciantes, este lunes por la mañana, cuando se difundió un video de las cámaras de seguridad mostrando un movimiento poco claro al pie del mástil.

Dijo Ceglie “esto me da mucha bronca, porque llevamos el uniforme con mucho orgullo, servimos a la Patria y tenemos amor por lo que hacemos, pero hay veces que la gente se desbanda, pierde la noción, el criterio y el objetivo de lo que están reclamando”. En este caso disconformidad con una norma municipal.

Expresó el Comisario textualmente “me parece un despropósito total tratar de robarse la bandera de la plaza principal. A veces analizamos y encontramos un trasfondo de otras características, más allá de un reclamo sano de los comerciantes, nunca falta un infiltrado tratando de generar una situación de caos”. Creo en la gente de Tres Arroyos que es muy sana y a veces actos como estos hacen pensar que hay otro tipo de participates y no se sabe la procedencia y cuál es la intención de querer robarse la bandera.

Finalmente dijo que en los reclamos de la sociedad, bien intencionados, puede haber gente infiltrada de una línea diferente, no quiero decir política, porque no quiero meterme en ese entorno. No está bien el proceder, para nada. Muy mal el accionar de esas personas que quisieron robarse la bandera.

