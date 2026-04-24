Compró una bicicleta, dudó de su origen lícito y la entregó a las autoridades

24 abril, 2026 71

De acuerdo a información brindada desde la Comisaría Primera a cargo del Comisario Cristian Tedini, el caso se inició al tomarse conocimiento por un llamado al 911 de una vecina que adquirió de buena fe una bicicleta rodado 29 y, al tomar conocimiento sobre un posible origen ilícito del rodado, mediante publicaciones aparecidas en redes sociales por parte de una mujer de 44 años, la que radicó la denuncia por hurto el miércoles 22, decidió ponerla a disposición de las autoridades, por lo que, cuando la Fiscalía interviniente lo decida, devolvérsela a su dueña.

Quedó imputado por el robo de un celular

También se informó sobre otro procedimiento en el marco de una sustracción de un teléfono celular, donde se da a conocer que, tras desarrollarse las pertinentes tareas investigativas, que incluyeron hasta filmaciones, se logró dar con el autor del hecho y, con intervención judicial se realizó un registro domiciliario en la vivienda del mismo, donde fue secuestrado un iPhone 13, que había sido robado a un vecino el pasado 11 de abril.

Los hechos fueron coordinados y llevados a cabo por personal del Grupo Táctico Operativo de la dependencia policial, con intervención de la UFIJ 13 de Tres Arroyos.

Por el momento no se tomaron medidas restrictivas de la libertad, pero ambos se encuentran ligados a la investigación.

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