Compró una casa, lo estafaron y quedó en la calle

25 noviembre, 2020 Leido: 1526

Producto de una venta fraudulenta de una propiedad ubicada en Calle Canadá 113 en el Barrio Villa de las Américas, un vecino quedó en situación de calle al ser desalojado este mediodía por orden judicial.

Sebastián “Tata” Gutiérrez dijo a LU 24 que “como tenía que dejar el lugar donde vivía, hace cuatro meses me enteré que estaba la casa en venta, y le comenté a quien la ofrecía, de apellido Salazar, darle un auto en parte de pago y luego la posibilidad de pagarla en cuotas.



Hicieron un contrato de compra-venta, Gutiérrez entrega el vehículo y luego Salazar no pasa a cobrar las cuotas,” y al poco tiempo llega una orden de desalojo, vino una persona creo que de la Fiscalía a ver la casa, a la que yo la había mejorado y me dijo que me iban a desalojar”.

“Quise contactar a los verdaderos propietarios, para poder pactar un alquiler o un pago en cuotas, pero se negaron porque la intención es venderla”, relató y agregó que “me avisaron que se venía el desalojo, lo que pasó este mediodía. Yo saqué las cosas y estoy en la calle, en la vereda de la cancha de la ACDC donde me dejaron ponerlas, y me voy a quedar, porque la Municipalidad me ofrece llevar mis cosas a un depósito y derivarnos a una pensión, pero yo no tengo seguridad que las cosas vayan a quedar en buen estado. Me piden que consiga un alquiler, pero està difícil, por lo que me voy a quedar, yo sé que alguien me va a ayudar”, manifestó.

Gutiérrez està con su familia, compuesta por su señora y dos chicos, de 3 y 5 años.

