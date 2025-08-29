Comunicado a la población desde la Comisaria Primera

Desde la Estación Comunal se hace saber que, durante este viernes personal del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) estará realizando relevamientos en domicilios particulares en diferentes horarios y de manera aleatoria.

El operativo será llevado a cabo por dos encuestadores (un hombre y una mujer), quienes se trasladarán en un vehículo oficial del organismo y estarán debidamente identificados con credenciales oficiales.

Se solicita a los vecinos no alarmarse ante su presencia.

Ante cualquier duda o necesidad de verificación, comunicarse a los teléfonos: 911 – 147

