Comunicado de CARBAP ante el posible anuncio de la suba de las retenciones a la soja

27 febrero, 2020 Leido: 61

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa conocida habitualmente por la sigla CARBAP emitió un comunicado de prensa ante la posibilidad de que las retenciones a la soja se incrementen 3 puntos porcentuales, de 30 a 33%.



En el mismo le piden al presidente Alberto Fernández “replantear los planes previstos para el sector, que implica una mayor presión tributaria y un marcado freno a la producción, el trabajo y la inversión, e instamos a la búsqueda de soluciones eficaces a los problemas que atraviesa el país”.

Asimismo, indicaron que mañana viernes, el Consejo Directivo de CARBAP sesionara en Olavarría para decidir las acciones a seguir en los próximos días.

El comunicado completo

Otra vez, el campo con el freno puesto.

Por octubre de 2016, en la pasada administración del presidente Macri, desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa manifestábamos nuestro rechazo a la aplicación de retenciones. Y titulábamos el comunicado “Otra vez, el campo con el freno puesto”.

Y decíamos que nuestro país ha demostrado una gran incapacidad para generar prosperidad, principalmente a través de las distintas administraciones gubernamentales.

Ha quedado demostrado que los impuestos distorsivos como las retenciones cortan el flujo benéfico del dinero en el sistema, flujo que genera desarrollo, inversión, trabajo e impuestos, para reemplazarlo solo por gasto discrecional e ineficiente.

En estos últimos diecisiete años empíricamente, para los teóricos más descreídos, se ha dejado en evidencia que la distribución desde el Estado ha sido ineficiente, injusta, discrecional y generadora de corrupción.

Decíamos y decimos, que solo con prosperidad combatiremos la pobreza.

Nos preguntábamos y preguntamos,

¿Lo logramos cambiando una vez más las reglas de juego?

¿Lo logramos generando una vez más incertidumbre?

¿Generamos previsibilidad no cumpliendo con lo prometido?

¿Podremos acelerar el desarrollo productivo del país pisando una vez más el freno?

Está claro que el problema de la Argentina no se soluciona cambiando Gobiernos, sino aplicando nuevas ideas. De ninguna manera implementando prácticas que ya han fracasado.

Porque a largo plazo la recaudación terminaría siendo menor, conllevando un efecto negativo en la producción.

El Gobierno actual, está a un paso de volver a retrasar el crecimiento y desarrollo de nuestro país.

Aún está a tiempo de no perseverar en el error.

Llamamos al Señor presidente Alberto Fernández a replantear los planes previstos para el sector, que implica una mayor presión tributaria y un marcado freno a la producción, el trabajo y la inversión, e instamos a la búsqueda de soluciones eficaces a los problemas que atraviesa el país.

