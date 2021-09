Con 100 años de actividad, La Dulce Seguros recomienda la cobertura adecuada contra el granizo

Los sembrados de cosecha fina están en pleno desarrollo, mejoraron mucho con las últimas lluvias, y eso, junto con la presencia de granizo en una de las últimas tormentas, hizo que los productores se acerquen a consultar y contratar su cobertura de seguros. En este sentido, Carlos Poulsen, de La Dulce Cooperativa de Seguros –que cumple 100 años de actividad- aseguró que el que más se recomienda es un paquete Premium que “cubre granizo, resiembra e incendio 80%, y es el que contrata un 90% de los productores porque es la mejor cobertura, con adicionales con costo por heladas y viento, lo que para cosecha fina contempla el panorama de riesgos que pueden existir en la zona. Pero lo que más preocupa a los productores en general es el granizo, de hecho con la última granizada en la zona de San Cayetano no hubo problemas porque el cultivo estaba en pasto todavía, pero fue la alarma para que todo el mundo empiece a consultar”, describió.

Por otra parte, Poulsen se refirió al sistema de devolución del excedente de prima. “Nosotros hacemos el seguro de la campaña y cobramos después de cosecha, porque no sabemos cuánto granizo puede haber y cuánto dinero vamos a necesitar para cubrir los eventuales daños. Y usamos un sistema que que consiste en devolver a los productores el dinero que no se usa para pagar siniestros y los gastos de mantenimiento de toda la estructura de la cooperativa. El año pasado, que hubo poco granizo, devolvimos casi el 50% de la prima a los productores”, explicó.

Finalmente, advirtió que en caso de siniestro, el productor asegurado en La Dulce dispone del 0800 2226060 para comunicarse directamente con el área, para que los verificadores revisen de inmediato el cultivo y pueda tomar decisiones. En caso de daños menores quizá la urgencia no es tanta, pero la tasación se hace lo más pronto posible para ir evaluando la siniestralidad que se va produciendo.

