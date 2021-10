Con el mismo espíritu de siempre, nueva razón social para El Agropecuario

13 octubre, 2021

Se realizó un cambio en el nombre de una empresa con vasta trayectoria comercial en nuestra ciudad, y hablamos de “El Agropecuario”, como normalmente se la identifica. En tal sentido, Marcelo Goñi, referente comercial dijo: “en realidad lo que hicimos fue un cambio en la razón social de la empresa, pasó de llamarse Pérez Dalsgaard Y Cía. S.A. a instalarse como El Agropecuario, que es lo que la gente tiene más presente, inscripta formalmente como Agro veterinaria El Agropecuario S.A. Aclaramos que sólo se cambió el nombre, las identificaciones y números de inscripción siguen siendo los mismos en lo que respecta a la parte impositiva”.

En cuanto a la próxima cosecha, Goñi informó que “los cultivos vienen muy bien, falta todavía, pero viene todo muy bueno, la gente hace prevención fumigando y nosotros tenemos un monitoreo permanente en los campos para poder asesorar a nuestros clientes. Si bien el agua no fue la que necesitábamos, llegó en momentos oportunos para no entrar en incertidumbre. Se avizora una buena cosecha lo que es muy importante para la zona, no podemos decir que Tres Arroyos depende del campo porque tenemos un Parque Industrial con múltiples desarrollos empresariales, pero una buena cosecha fortalece y le viene muy bien a todo el mundo”.

Hablando de cuestiones nacionales, fuentes ligadas con la exportación de maíz admitieron que, si bien no hay un cierre de la exportación, los requisitos “condicionan” la actividad, “el cierre de las exportaciones de maíz creo que no toma de sorpresa a nadie, ya se veía insinuando, porque cuando se llegara al equilibrio de los saldos exportables con el consumo interno, se sospechaba que tarde o temprano se cerraría la exportación. Quizá esta situación desaliente un poco o ponga de mal humor, pero sinceramente no me parece tan grave”, dijo Goñi, al tiempo que auguró una buena cosecha fina en cuanto a rendimientos y valores.

