“Con las manos en la carne”: Tres presos por robo de hacienda y faenamiento clandestino. Operativo del CPR

12 julio, 2020 Leido: 5650

Tres personas fueron aprehendidas esta madrugada por personal del CPR de Tres Arroyos, luego de encontrarlos faenando vacunos que habían sido sustraídos en campos del partido, uno de ellos es el encargado de uno de los establecimientos rurales donde hubo sustracción de animales, existiendo la figura de facilitador para la comisión del delito.

Personal de la Policía Rural local realizó tareas encubiertas de seguimiento e investigación sobre caminos rurales, a raíz del robo de vacunos ocurridos en campos de Orense. En ese sentido fue que esta madrugada, se habría determinado que en el establecimiento agropecuario Santa Teresa cuartel X de Tres Arroyos, varios individuos se encontraban faenando dos vacunos, de aproximadamente 400 kilos cada uno.

Al constituirse los efectivos en el lugar pudieron establecer que los animales serían de procedencia ilícita, donde uno de ellos había sido recientemente sustraído del campo “La Chicha”, propiedad de la productora Mariela Vizzolini, ubicado a pocos kilómetros del lugar en cuestión.



Constatando el ilícito, fueron aprehendidas las personas involucradas en la maniobra delictiva, y se secuestraron tres vehículos: Volkswagen Amarok dominio NAW-906, Toyota Hilux dominio EFY-432 y Ford F 100. Dominio WLE-633, utilizados para el transporte de los animales robados, como así también elementos de corte y desposte.

Los aprehendidos fueron imputados por el delito de Abigeato agravado, (por la cantidad de personas intervinientes) y en la causa interviene el Doctor Gabriel Lopazzo, titular de la UFIJ N° 17 .

De fuentes irreprochables se supo que la investigación, supervisada por el comisario Marcos Navarro, sub coordinador de seguridad rural con asiento en nuestra ciudad, continúa, dado que no se descarta estar frente a una red de delincuencia que se dedica al robo de animales en distintos campos del distrito, utilizando el establecimiento Santa Teresa para despostar y fraccionar para luego comercializar en la zona urbana de nuestra ciudad.

La identidad de los aprehendidos no fue suministrada momentáneamente para evitar que la causa se entorpezca y más aún, se están reuniendo pruebas para lograr otras detenciones por los mismos delitos.

