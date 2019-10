Desde el comercio Jump, ubicado en Chacabuco 329, difundieron un video en el que se observa como una persona toma una gorra y se la guarda en su mochila. “Si no venías vos seguía cargando”, se escucha cuando los responsables del lugar observan las imágenes de las cámaras de seguridad.



Se mostraron preocupados porque no es la primera vez que el hombre toma prendas y no las abona.