Con una nueva declaración de la víctima, los hijos de Garcilazo pedirán que se revise su condena

Con un testimonio escrito de puño y letra por la mujer que señalara oportunamente a su padre como el autor del hecho en que fue privada de su libertad y víctima de robo, los hijos de Juan Carlos Garcilazo -cuya sentencia a prisión fue ratificada por Casación y hoy está en la cárcel de Villa Floresta- buscan que se revise esa condena y obtener su libertad. Pero además, Rocío Garcilazo y Horacio Jonatan Garcilazo acusaron a la entonces fiscal Verónica Vidal de “armar una causa” contra su padre, con la complicidad de un hombre al que identificaron como “Miguel Castaño”, quien sería pareja de la presunta víctima; y a los integrantes del Tribunal Oral Criminal que condenaron al hombre en primera instancia, de actuar al menos negligentemente. El abogado que representa a Garcilazo, doctor Sebastián Martínez, anunció en tanto que presentará con esta nueva prueba a la que calificó de “definitoria” un recurso de revisión, mientras solicita además “la excarcelación, arresto domiciliario o una suerte de cese de la detención que está sufriendo ahora”.



Con la carta de la mujer identificada como Daniela Constantino sobre la mesa de su casa, y parte del acta del debate oral que según los jóvenes fue denunciada como “truchada por el Tribunal porque no dice todo lo que hubo en el juicio”, Rocío Garcilazo contó que “esto fue una causa armada por Miguel Castaño, la expareja de la mujer denunciante, por un problema personal con mi padre. Castaño siempre amenazó a Daniela, y ella hizo lo que hizo bajo amenaza por esta persona. Por eso hizo esta declaración de puño y letra asegurando que hizo lo que hizo bajo amenaza de Miguel Castaño; ella fue tan víctima como mi padre”.

La joven aseguró que el nombrado Castaño “siempre actuó en complicidad con la exfiscal Verónica Vidal y el Tribunal Criminal también participó en ello. El único juez que actuó bajo la ley fue el doctor (Rafael) Oleaga, que dispuso la libertad de mi padre por falta de mérito. Lo que no sabemos es qué saña tienen estas personas con mi padre”.

“Miedo a represalias”

“Cuando esta mujer quiso declarar y contar su verdad, Miguel Castaño la amenazó para que sostenga lo que había dicho y la obligó a declarar en contra de mi padre”, sostuvo Rocío, quien aseguró además que la mujer hizo llegar la nueva declaración al abogado defensor de Garcilazo “por medio de otra persona, porque no tiene ningún contacto con nosotros. Fue a declarar a la Fiscalía de Bahía Blanca para decir su verdad, hace unos 8 meses, pero no quisieron recibirle la declaración porque el caso pertenece a Tres Arroyos. Y acá no quiso presentarse por miedo a represalias contra ella, tanto esta persona como los jueces y fiscales, por eso decidió en aquel momento hacer una declaración ante escribano público”, puntualizó la joven. Según indicó, estos elementos no se presentaron antes porque esperaban un pronunciamiento de la justicia.

La palabra del defensor

El doctor Sebastián Martínez, en tanto, explicó que “estamos terminando un escrito que es más complejo que la carta sola, porque entendemos que esto cambia diametralmente las conclusiones a las que se arribó en aquel momento y debería generar una revisión de lo resuelto en primera instancia. Por eso presentaremos un recurso de revisión, en lo que queda de la semana, para que se incorpore al proceso la presentación espontánea que se hizo ante la Fiscalía, y que se revise la sentencia condenatoria que en su momento se dictó. Si el centro de la acusación y de la sentencia condenatoria fue el testimonio de esta persona, y hoy este testimonio no tiene la misma fuerza probatoria contra Garcilazo, en mi modesto entender la decisión que se tomó en aquel momento no sería la correcta. Eso es lo que vamos a plantear”.

En su rol técnico, en tanto, el letrado no quiso pronunciarse en torno al rol de la exfiscal Vidal y los jueces respecto del procedimiento del juicio. “No abro juicios de valor; no me corresponde desde lo profesional”, señaló. Y con respecto a la revisión, advirtió que “debería hacerla el mismo Tribunal, pero podría excusarse, lo que ya no sería una cuestión nuestra”.

“Vamos a denunciar a la exfiscal Vidal”

“Si a mi papá le llega a pasar algo en la unidad penitenciaria, yo hago responsables a la fiscal y a algunos jueces que intervinieron en este caso, porque el procedimiento lo hicieron mal desde el principio. La fiscal llamó a los testigos que ella quiso, a los principales no los escuchó”, sostuvo finalmente Rocío Garcilazo, quien también aseguró que habrá en el caso una intervención de organismos de Derechos Humanos. Su hermano, en tanto, señaló nuevamente que “la causa fue armada por la doctora Vidal”, a quien según anticiparon, tienen previsto denunciar ante el Consejo de la Magistratura.