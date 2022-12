Con una trampa y en pleno centro le robaron la jubilación y el aguinaldo

13 diciembre, 2022

En pleno centro de la ciudad y con un ardid, un jubilado fue despojado de 73.000 pesos que acababa de cobrar como aguinaldo y jubilación en el Banco Nación sucursal Tres Arroyos. Para lograr su cometido, un hombre lo engañó diciéndole que buscaba 30.000 dólares perdidos y otro le quiso mostrar que él los tenía, trampa que aprovecharon para sacarle la bolsa en la que llevaba su propio dinero.

“Hay alguien que delata a los pobres abuelos que van a cobrar. La gente grande es más inocente y cae en estas cosas, pero porque alguien los marca primero. No es casualidad que cuando entran a robarle a alguien, tiene plata”, advirtió María Fígaro, la esposa del damnificado.

“Normalmente lo acompaño a cobrar pero no lo pude hacer porque tenía que ir al médico. Llevó una bolsita de hacer mandados, había cobrado la jubilación y el aguinaldo. Le sugerí que le comprara algo rico a la nena nuestra, que tiene 9 años, y fue entonces a buscar unos sándwiches. Cuando iba caminando, un hombre le preguntó si no había visto en el piso 30.000 dólares en una bolsita. El primer hombre se fue, y otro que lo chocó le dijo ‘los tengo yo a los 30.000 dólares, vení que te los muestro’. Y en ese momento apareció de nuevo el otro y le agarró la bolsa con la plata diciéndole ‘esta plata es mía’. Entre las dos cosas eran 73.000 pesos. Y nos mataron, esperábamos eso para pagar muchas cosas. Yo soy enfermera, cobro sueldo, pero estoy enferma hace 9 años y no llegamos”, confió.

El damnificado, que hizo la denuncia, aseguró que reconocería a los delincuentes, pero al mismo tiempo advirtió que se trataría de foráneos.

Para poder paliar sus necesidades, el matrimonio organizó una rifa de 200 números, con un valor de 300 pesos, y como premio una parrillada completa. Se pueden adquirir llamando al 2983535113 o al Facebook Natasha Fígaro.

