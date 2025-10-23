Condenada por tráfico de drogas seguía vendiendo con la tobillera puesta

Una mujer de Bahía Blanca, condenada por comercialización de estupefacientes, a la que se le había otorgado prisión domiciliaria, continuaba vendiendo marihuana y cocaína en su casa.

En el marco de una investigación realizada por la UFIJ N°19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, el Juzgado de Garantías N° 4 ordenó el allanamiento de un domicilio ubicado en Inglaterra al 2000 de Bahía Blanca, para recolectar elementos de prueba en torno a una causa por comercialización de estupefacientes.

La misma comenzó en el mes de diciembre de 2024, al recibirse una denuncia donde se señala que María Sol Sotelo vendería estupefacientes en ese domicilio.

Las tareas de vigilancia arrojaron resultados positivos, registrándose en el domicilio numerosos movimientos compatibles con la venta de drogas que fueron documentados por los efectivos, por lo que se solicitó el allanamiento al Juzgado de Garantías en turno.

La diligencia fue realizada por personal de la Delegación de Drogas Ilícitas de Bahía Blanca, con apoyo de la Policía de Establecimientos Navales e Infantería, quienes encontraron en la vivienda cocaína, marihuana, elementos de fraccionamiento, teléfonos celulares, dinero en efectivo y un arma de fuego cargada.

En el lugar se encontraba Sotelo, utilizando una tobillera electrónica que monitoreaba el cumplimiento de la detención domiciliaria con la que había sido beneficiada, junto a menores de edad.

La mujer fue aprehendida por el hallazgo de la droga y el arma en su vivienda; y será indagada en las próximas horas por los delitos de comercialización de estupefacientes, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego.

(Agencia de Noticias Judiciales)

