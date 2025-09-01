Condenados por transportar droga desde Misiones a Necochea

1 septiembre, 2025 0

Cuatro sujetos fueron condenados por el Tribunal Oral de Mar del Plata por hallarlos penalmente responsables del delito de transporte ilegítimo de estupefacientes, hecho ocurrido en julio de 2022.

De la investigación oportunamente realizada surgió que se remitieron por transporte Andreani desde El Dorado Misiones, hacia Necochea, 30 paquetes de marihuana con un peso que superó los 16 kilos, enviados por Miguel Ángel Pires Da Silva y Juan Orlando Cena, siendo el destinatario Luis Jonatán Sánchez.

La operación fue detectada en un control de rutina llevado adelante en la Ruta Nacional N° 14, a la altura del kilómetro 240 en Concordia, Entre Ríos, personal del Escuadrón 4 de Gendarmería Nacional detuvo el camión de la empresa de envíos que llevaba la encomienda despachada. Durante la inspección, se detectó un fuerte olor a marihuana proveniente de uno de los bultos y con la autorización del Juzgado Federal de Concordia, se procedió a la apertura de la encomienda, confirmándose la presencia de la droga, la cual fue secuestrada y conteniendo la cantidad antes detallada.

Tras el descubrimiento, el Juzgado ordenó una entrega vigilada de la encomienda. Así, el 23 de julio de 2022, Juan Antonio Colaizzo envió a Sánchez una foto con los datos para retirar el paquete. Ese mismo día, Sánchez se presentó en la sucursal de Andreani en Necochea para retirar la encomienda, momento en el que fue aprehendido. Paralelamente, Pires Da Silva, quien figuraba como remitente del envío, fue detenido en el Eldorado, Misiones, allanamiento mediante. Cena y Colaizzo intervinieron en calidad de coautores (art. 45 del CP), mientras que Pires Da Silva y Sánchez en calidad de partícipes secundarios (art. 46 del CP).

Condenas:

Juan Antonio Colaizzo, a la pena de seis (6) años de prisión de efectivo cumplimiento por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de transporte de estupefacientes agravado por haber intervenido en el mismo más de tres personas.

Orlando Cena, a la pena de seis (6) años de prisión de efectivo cumplimiento por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de transporte de estupefacientes agravado por haber intervenido en el mismo más de tres personas, declarándolo REINCIDENTE debido a la sentencia condenatoria de fecha 1 de noviembre de 2018.

Miguel Angel Pires Da Silva, a la pena de tres (3) años de prisión de efectivo cumplimiento por considerarlo partícipe secundario penalmente responsable del delito de transporte de estupefacientes agravado por haber intervenido en el mismo más de tres personas, declarándolo REINCIDENTE debido a la sentencia condenatoria de fecha 6 de agosto de 2020.

Luis Jonatan Sánchez, a la pena de tres (3) años de prisión de efectivo cumplimiento por considerarlo partícipe secundario penalmente responsable del delito de transporte de estupefacientes agravado por haber intervenido en el mismo más de tres personas.

Además, se procedió al decomiso de la motocicleta Gilera Smash, dominio A164ATX (perteneciente a Miguel Ángel Pires Da Silva y a resguardo en el Escuadrón 10 de Eldorado, Misiones) y la camioneta Ford, dominio WDQ830

(perteneciente a Luis Jonathan Sánchez y a resguardo en la sede de la Comisaría Primera de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de Necochea), poniéndolo a disposición de la Comisión Mixta de Registro.

Se inscribió el decomiso dispuesto en el punto anterior en la “Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en causas Penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal.

Se ordenó la destrucción por incineración el remanente de la droga incautada (art. 23 del CP y 30 de la ley 23.737).

La instrucción del procedimiento y elevación a juicio estuvo a cargo del Juez Federal Bernardo Bibel y fueron juzgados por el Tribunal Oral de Mar del Plata.

Volver