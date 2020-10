Condenan a 3 años de prisión condicional al ex intendente de Necochea

3 octubre, 2020 Leido: 508

Horacio Tellechea fue considerado responsable de los delitos de defraudación especial e incumplimiento de los deberes de funcionario público.



La justicia condenó al ex intendente de Necochea, Horacio Tellechea, a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, y además le impuso la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por encontrarlo penalmente responsable del delito de “defraudación especial e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La condena se da en el marco del juicio penal iniciado por la controvertida adquisición de equipamiento médico que incluyó un Arco en C.

El juez en lo Correccional, Dr. Ernesto Juliano condenó también al ex jefe de Compras del municipio, Marcos Arnedo, a la pena de 2 años y 8 meses de prisión, de ejecución condicional, y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al considerarlo partícipe primario del delito de “defraudación público” y penalmente responsable de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Según trascendió, la sentencia será apelada por los abogados defensores en Casación y ambos condenados deberán someterse al contralor mensual del Patronato de Liberados. El juicio que culminó ayer viernes se originó a raíz de una autodenuncia que en su momento hiciera el ex intendente.

El medio local Primicias, relató que se vivieron “momentos de tensión en la sala”, dado que el ex jefe comunal se descompensó, sufriendo un desvanecimiento luego de escuchar la sentencia y debió ser trasladado hasta el Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra para ser asistido. Su condición no reviste gravedad.

Cabe recordar que Horacio Tellechea ya había sido juzgado políticamente por el Concejo Deliberante de Necochea que lo terminó destituyendo del cargo de intendente en febrero de 2013 y su mandato fue cumplimentado por José Luis Vidal.

La abogada defensora del ex intendente, Florencia Angeletti, se mostró sorprendida por la sentencia y declaró a la prensa: “Nos dieron una bofetada porque las penas fueron mayores a las que pidió el fiscal y eso afecta garantías procesales”, y agregó: “La injusticia potencia los nervios que estamos padeciendo todos en este momento, si bien vamos a apelar en Casación, pero de quedar firme esta sentencia marcaría el fin de su vida política, que sería lo de menos, pero también perdería su trabajo (como docente), con todo lo que eso significa para una persona que está en la mitad de su vida”. (Infocielo)

Volver