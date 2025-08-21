Condenan a un hombre por abusar de su primo menor de edad

El Tribunal Oral Criminal de nuestra ciudad condenó a un hombre por abusar de su primo, menor de edad, a la pena de 7 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Según la causa, investigada por la UFIJ Nº 6 a cargo de la fiscal Natalia Ramos, el hecho ocurrió el 23 de diciembre de 2023 dentro de la casa de su tía ubicada en Tres Arroyos, cuando el hombre sometió al niño, de 14 años, a situaciones abusivas cuando se encontraba durmiendo.

La víctima llamó a sus padres esa misma noche para que lo vayan a buscar al domicilio, realizando el relato de lo sucedido y días después se concretó la denuncia formal para llevar a cabo la investigación del caso.

El hombre fue condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

