Condenaron a un hombre de Orense a 9 años y 9 meses de prisión por abuso sexual

El Tribunal Oral Criminal Nº1 de Tres Arroyos, a cargo de la jueza bahiense Daniela Castaño, condenó, en primera instancia, a 9 años y 9 meses de prisión a un vecino de Orense al hallarlo penalmente responsable del delito de “abuso sexual simple y Abuso Sexual con Acceso Carnal”.



Se trata de Mauricio Debliger, quien llegó al juicio, desarrollado la semana pasada, estando detenido en la Unidad Penitenciaria Nº19 de Saavedra. La fiscal, Dra. Natalia Ramos, había solicitado la pena de 10 años de cárcel, mientras que la defensa, a cargo del Dr. Jonatan Oliva, había pedido la libre absolución del imputado.

La responsable de la UFIJ Nº 6, brindó detalles a LU 24 del caso y la condena. “La particularidad que tiene este caso es que la persona abusadora forma parte de la familia, no de forma directa, de la víctima, lo que hace mucho más grave en lo que es en términos psicológicos”, expresó.

“Es importante mencionar que la víctima no realizó la denuncia inmediata, sino que pasaron varios años, no se lo había comentado a nadie. Ella logra hacer la denuncia luego de distintas charlas que se daban en el Secundario, en el marco de la Educación Sexual Integral. Esto marca lo importante que son este tipo de encuentros educativos”, agregó.

“Estos casos de abuso sexual tienen la particularidad de que no hay ningún testigo directo, siempre hablamos de episodios que se dan ocultos, donde solo está el agresor y la persona agredida”, dijo la fiscal.

En cuanto a su trabajo y cómo se desarrolla el sistema judicial en este tipo casos, Ramos manifestó que buscan “volver hacia atrás, realizar una pericia de periferia y corroborar que el relato muestre intencionalidad y que sea sostenido en el tiempo”.

Por otro lado, la autoridad de la UFIJ Nº6 recordó cómo eran los tiempos en los cuales realizaban las primeras pericias psicologías a través de la Cámara Gesell: “no teníamos los instrumentos ni el personal para realizarlas, son situaciones que no se las deseo a nadie”.

Además, sostuvo que “cuando las iniciamos, hace 12 o 13 años, las hacíamos con una cámara filmadora que una compañera de trabajo prestaba a la Fiscalía y yo llevaba en mi auto el televisor de mi casa para hacer las entrevistas. No es una satisfacción personal la condena porque ojalá no existieran estas causas, lo que significaría que no hay una víctima abusada”.

Debliger se encuentra detenido, desde el año 2019, debido a que su caso fue evaluado por otros jueces, comprobando que había fundamentos que requerían su encarcelación, según explicó Ramos.

“Ante estas situaciones lo mejor que podemos hacer como sociedad es que la persona cumpla con la pena que establece una jueza”, concluyó.

