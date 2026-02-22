Confirmado anticipo de LU 24: Claromecó,dos detenidos por el uso de tarjetas robadas

La Estación Segunda de Policía de Claromecó, emitió un parte sobre el hecho que anticipó LU 24 en la mañana de este domingo, en el que se realizó un allanamiento en una vivienda de esa localidad balnearia.

Se indica en el mismo que la investigación se inició luego de recibirse la denuncia por parte de un vecino sobre la sustracción de una billetera con documentación y tarjetas de crédito varias, de su auto.

Citan asimismo que “luego de una exhaustiva investigación ordenada por la UFIJ 16 de Tres Arroyos, personal de Claromecó junto a Caballería, la unidad que se encuentra en el marco del Operativo Sol a Sol, se logró establecer el uso de las tarjetas de crédito en varios comercios, y se pudo determinar que era una mujer y su pareja quienes las utilizaron, adquiriendo mercaderías “por una cuantiosa suma” por lo que se pidió el registro en la casa de 21 entre 28 y 30, y quedó detenida la pareja, la que tiene frondosos antecedentes penales, en una causa por “ Defraudación por el uso ilícito de tarjeta” (artículo 14, inciso 15 del Código Penal).

Además, se hallaron en la casa, y secuestraron, “18 plantines de marihuana, 136 gramos de sustancia polvorienta blanca símil cocaína, 1565 gramos de tallos, ramas y hojas de marihuana, que dio lugar a una nueva causa con intervención de la UFIJ 17, conjuntamente con la colaboración del personal policial de la Delegación Departamental de Investigaciones del tráfico de Drogas Ilícitas de Bahía Blanca con sede en Tres Arroyos, por el delito de Tenencia simple de estupefacientes” cita el parte oficial.

