Confirmado por Trump: Ali Khamenei, líder supremo del régimen de Irán está muerto

28 febrero, 2026 83

Ali Khamenei, líder supremo del régimen de Irán, fue abatido este sábado en los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel en Teherán.

Alí Khamenei ocupó el cargo de líder supremo desde 1989, tras la muerte del ayatolá Ruhollah Khomeini, el arquitecto de la Revolución iraní de 1979. Antes de asumir el liderazgo supremo, Khamenei fue el primer clérigo en presidir el país, entre 1981 y 1989. Su ascenso a la cúspide del poder requirió una reforma constitucional, ya que originalmente solo los ayatolás de mayor reconocimiento podían aspirar al cargo. La Constitución se modificó para permitir que un experto en jurisprudencia islámica, como Khamenei, pudiera ser designado líder supremo, y posteriormente se le otorgó el título de gran ayatolá o marya.

Ahora, el nombre de Mojtaba Khamenei, hijo del líder supremo, ha surgido como posible aspirante, aunque las divisiones internas entre las distintas facciones del régimen podrían desembocar en un cisma en la cúpula del poder.

El control del ayatolá sobre el Gobierno, el Parlamento y la Guardia Revolucionaria ha sido determinante para mantener la estabilidad del régimen, pero la incertidumbre sobre su sucesión plantea interrogantes sobre el futuro político de Irán, sobre todo en este contexto de creciente tensión que pone en jaque la estabilidad del régimen.

La figura de Khamenei se ha mantenido en el centro del poder iraní durante más de tres décadas, adaptando el régimen a las cambiantes circunstancias regionales e internacionales. Su legado, marcado por el autoritarismo y la consolidación de una red de influencia regional extremista, enfrenta ahora la prueba de la sucesión, un proceso que podría determinar el rumbo de Irán en los próximos años.

