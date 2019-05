Confirmaron la condena a prisión del mecánico Garcilazo y fue detenido

Cinco años después del juicio, se confirmó la condena impuesta al mecánico Juan Carlos Garcilazo, imputado por robo calificado y privación ilegítima de la libertad, y se dispuso su detención. El procedimiento se concretó hoy en 25 de Mayo al 100 de esta ciudad, y se lo trasladó a la Comisaría Primera a disposición del Tribunal Oral Criminal.

Garcilazo había sido sentenciado en julio de 2014 a la pena de cinco años y medio de prisión por el hecho que tuvo como víctima a Daniela Constantino, quien el 28 de marzo de 2013 fue "raptada, despojada de 14.800 pesos y abandonada, atada a un cartel, en inmediaciones del acceso a la Chacra de Barrow".

La mujer acusó a Garcilazo de ser el autor del hecho, sin embargo en principio el ahora condenado recuperó la libertad por falta de mérito.

Llevado al estrado judicial tras la apelación del fiscal, finalmente el TOC le impuso en primera instancia la condena de cinco años y seis meses de prisión por privación ilegítima de la libertad y robo calificado por su comisión en despoblado en concurso real.

No obstante, en aquel momento la justicia no accedió a su detención por considerar que, hasta tanto el fallo quedase firme, no existía peligro de fuga.

Ahora, confirmado el pronunciamiento de primera instancia por parte de la alzada judicial, se procedió a su inmediata detención.

Garcilazo, representado en juicio por el doctor Sebastian Martínez, permanece alojado en la Comisaría Primera hasta tanto se resuelva dónde cumplirá la pena.