Conformarán un ateneo juvenil de CARBAP en Tres Arroyos

Este miércoles por la tarde, en instalaciones de la Sociedad Rural, se realizó la primera reunión dirigida a jóvenes de la ciudad con el fin de formar el primer ateneo juvenil de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).

Para ello estuvo presente Virginia Lagos, presidenta de ateneos CARBAP, el presidente de la Sociedad Rural Eugenio Simonetti, y Eugenio Bracco y Alan Petersen, alumnos de la EATA que estuvieron en el congreso del ateneo en Coronel Suárez.



“Tres Arroyos quiere arrancar con una comisión de jóvenes para que ellos se vayan acercando a La Rural y que sean el futuro intercambio de las autoridades, nosotros nos vamos haciendo viejos y necesitamos chicos que se vengan acercando a nosotros”, dijo Simonetti en el comienzo de la charla, en donde también valoró el apoyo de la Escuela Agropecuaria en esta iniciativa.

En tanto Virginia Lagos contó que CARBAP tiene una red de 23 ateneos en Buenos Aires y La Pampa que trabajan en el núcleo de las asociaciones rurales. “El desarrollo tiene que ver primero con la creación de un grupo que tenga cierto interés o esté vinculado al agro, desde ese punto partimos, es ahí donde empezamos a participar en la formación de los jóvenes como líderes que les permita desarrollarse no solamente en el ámbito de la sociedad rural sino en el ámbito que la comunidad requiera el día de mañana”, manifestó.

También indicó que es un ámbito totalmente abierto, y todos los jóvenes que se quieran acercar pueden hacerlo a través de La Rural. Las reuniones serán mensuales o quincenales.

Por su parte Bracco habló sobre su participación en el congreso de ateneo de Coronel Suarez: “Se nos brindaron charlas, discursos de profesionales, de gente que nos contó su experiencia de vida y hablando con Matías De Velazco nos dijo que en Tres Arroyos no poseía un ateneo y nos dio la posibilidad de formar uno”.

“La posibilidad de formarlo es una muy buena idea porque a pesar de que vayamos a una escuela agropecuaria no muchos jóvenes que asisten a la escuela están vinculados con el ámbito rural o no están muy interesados en ello, entonces con esta posibilidad podrían insertarse de una mejor manera en el ámbito rural”, expresó Petersen.