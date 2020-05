Conmoción en San Cayetano por la muerte de una niña de 11 años: familiares denuncian negligencia médica

4 mayo, 2020 Leido: 3363

Daiana Torres es la tía de una menor de 11 años fallecida el pasado viernes en San Cayetano. Sus familiares denuncian negligencia médica y falta de compromiso por parte de las autoridades, para esclarecer el caso.

“A la nena la llevan el lunes de la semana pasada al hospital y se le dice que tiene una parasitosis. Se la medica y la mandan a la casa. El martes la nena no se levanta y duerme todo el día y la llevan el miércoles a la guardia y le dicen que esa parasitosis pasa a ser una gastroenteritis. Le retiran la medicación de los parásitos y le dan suero y la mandan a la casa. El jueves pasó lo mismo, y el viernes a la madrugada la vuelven a ingresar y le dicen que es una infección urinaria. Se les exige a los médicos de guardia que se presente un pediatra y nos dan como respuesta que era imposible por la contextura física de la criatura y no era posible porque tenía el tamaño de un adulto, esas fueron las palabras. Después nos dicen que la nena es caprichosa y nos da a entender que la nena está loca y nos mandan a un psicólogo; que mi sobrina gritaba mucho y por ello dedujeron que la chica exageraba y no era nada”, relató Daiana.

Agregó que después del mediodía de viernes “le dan un suero y después ella empieza a empeorar y entre las 18 y las 19 horas muere internada, cuando supuestamente se iba a ir a la casa. La cuestión es que a la familia la sacan sin decirle que la nena estaba grave y le dicen que iban a hacer un traslado que la nena estaba mal, la nena grita por la mamá y no se les permite entrar; o sea que la nena muere sola. No se le entrega acta de defunción, y los papeles se los dan después a un tío, ni siquiera a los padres de la menor”, detalló consternada.

Señaló también que los análisis que hay “son solo rutinarios y no indican nada”.

Daiana mencionó además que “hoy hicimos una marcha que la organizaron autoconvocados no nosotros, porque este problema de negligencia médica viene de años”.

Denunció además que no tuvieron la respuesta que esperaban por parte del Ejecutivo comunal de San Cayetano: “el intendente alude que no puede poner en observación al personal ahora y no dio una buena explicación, dice que no puede hacer nada y minimizó lo que nos está pasando. Ya está actuando fiscalía. Ellos dijeron que mi sobrina tuvo una infección generalizada y no lo resistió. Se hizo la autopsia y dicen que tardará entre 15 y 20 días”, advirtió.

“Queremos que se sepa, porque acá todo se tapa con dinero y poder. Tenemos un hospital divino y no tenemos médicos”, denunció.

Volver